«تعمير القاهرة الكبرى»: العمل مستمر بالمراحل الأولى من «حدائق الفسطاط»

كشف المهندس إبراهيم أبو عريضة، مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لشؤون التنفيذ، عن أنّ العمل مستمر ضمن المراحل الأولى من مشروع حدائق الفسطاط، والذي يعد من أهم المشروعات الجاري العمل عليها خلال هذه الفترة؛ لكونه سيغير بشكل كبير من ملامح منطقة الفسطاط بمصر القديمة.

«المنطقة الثقافية» ستكون المدخل الرئيسي للمشروع

وأشار مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، خلال حديثه لـ «الوطن»، إلى أنه تم اختيار «المنطقة الثقافية» كي تكون المدخل الرئيسي لمشروع حدائق الفسطاط، من جهة صلاح سالم، وبوابة متحف الحضارات.

وأضاف «أبو عريضة، أنّ المنطقة الثقافية من المخطط لها أنّ تطل مباشرة على بحيرة عين الصيرة، ومتحف الحضارات، بالإضافة إلى جبل المقطم ومسجد محمد علي بالقلعة.

وأشار أبو عريضة، إلى أنّ مشروع حدائق الفسطاط قائم على التوازن بين الحضارة والمساحات الخضراء وطبيعة المنطقة، حيث يأتي المشروع في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية والإسلامية، وإعادة رونقها.

ونوه مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، بأنّ مشروع حدائق الفسطاط، سيكون بمثابة واجهة سياحية تخدم المنطقة بأكملها، بجانب كونها مزارا سياحيا، بمواصفات عالمية؛ للتعرف على حضارة مصر القديمة.

مشروع حدائق الفسطاط يضم أكثر من منطقة جاري العمل عليهم

وأشار مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، إلى أنّ مشروع حدائق الفسطاط، يضم أكثر من مرحلة، حيث تضمنت المرحلة الأولى من مشروع حدائق الفسطاط، تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، بمنطقة مجمع الأديان، على مساحة نحو 22 ألف متر مربع، وجرى افتتاحها خلال شهر رمضان الكريم الماضي.

وتابع أبوعريضة بأنّ مشروع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، تضمن تنفيذ مساحة كبيرة للمصليين ولأداء الشعائر الدينية، بالإضافة إلى مبنى بديل، مبنى للميضة، وخارج الساحة توجد بوابة كبيرة، تم تصميمها على الطراز الإسلامي، لتتناسب مع طبيعة المكان.

وأوضح مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، أنّ مشروع حدائق الفسطاط، يضم أكثر من منطقة، منها المنطقة الثقافية، المنطقة الترفيهية، المنطقة التراثية، وغيرها من المناطق الخمخطط تنفيذها، خلال الفترة المقبلة.