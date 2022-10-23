هطول أمطار على دمياط واستمرار أعمال الملاحة البحرية بالميناء

شهدت مناطق عدة في مدن دمياط ودمياط الجديدة ورأس البر، سقوط أمطار متوسطة، صباح اليوم الأحد، تزامنًا مع انتشار عدد من سيارات كسح المياه، التابعة للوحدات المحلية، لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

واستمر سقوط الأمطار منذ وقت متأخر من مساء السبت، في الوقت الذي استمرت فيه حركة الملاحة في بوغاز شطا وعزبة البرج وبحيرة المنزلة، كما انتظم العمل داخل هيئة ميناء دمياط.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الآثار الناجمة عن عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، والتي قد تستمر لأيام.

ووجهت «عوض» رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتأكد من جاهزية معدات شفط تجمعات مياه الأمطار والدفع بها فور هطولها.

كسح مياه الأمطار

وأكدت المحافظ، حصر نقاط تجمع المياه خاصة بالمناطق المنخفضة، لوضع خطط تشمل نقاط تمركز لمعدات وعمالة، واتخاذ التدابير اللازمة لتكثيف تواجد سيارات القلاب والشفاط واللوادر والمعدات، إلى جانب تمهيد المناطق غير الممهدة لمنع تجمع الأمطار بها.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة تحت المطر، وتجنب السفر الطويل، وكذلك التأكد من عمل مساحات المياه بالسيارة.