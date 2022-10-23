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مدبولي: مصر حققت فائضا أوليا على مدار الـ5 سنوات الماضية

كتب:

محمد عزالدين
11:41 ص | الأحد 23 أكتوبر 2022
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ 73% من الدين الخارجي لمصر متوسط وطويل الأجل، وهذا يعني أنه لا يزال أمامنا فترة طويلة لتحل تبعات هذا الدين.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مصر حققت مؤشرًا مهمًا للغاية على مدار الـ5 سنوات الماضية على التوالي، إذ حققت البلاد فائضًا أوليًا في موازنتها.

وأشار إلى أنّ الفائض الأولي يعني أنّه حينما ننحي خدمة الدين جانبًا تكون إيرادتنا أكتر من مصروفاتنا، وهذا يفيدنا بأخذ هذا الفائض لنقلل الديون، موضحًا أنّ اتفاقاتنا مع الصندوق تؤكد ضرورة استمرار مصر في تحقيق فائض أولي.

وأكد أنّ مصر من الدول القليلة جدا التي تمكنت من استعادة الاستقرار، رغم التحديات العالمية والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أنّ مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، منذ يومين، أبقت على تصنيف مصر كما هو مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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