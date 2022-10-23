إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بوسط سيناء

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى العريش العام، شخصين مصابين بإصابات متنوعة نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بوسط سيناء، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

انقلاب سيارة وسط سيناء

وأكد مصدر طبي بمستشفى العريش العام، في بيان له، أن شخصين وصلا إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام، مصابين بإصابات مختلفة نتيجة انقلاب سيارة على طريق «الجفجافة - بغداد» بوسط سيناء.

وأضاف المصدر أن المصابين هما «أحمد. س. ق»، 22 عاما، من مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«باسم ا. س»، 22 سنة، من قرية أبوخليفة بالإسماعيلية، مصاب بكدمات بالجسم وارتجاج خفيف وحالته مطمئنة، وتم عمل الإسعافات الطبية المطلوبة وخضوعهما للملاحظة بقسم العناية المركزة بالمستشفى.

إخطار بوصول مصابين للمستشفى

وكانت مديرية أمن شمال سيناء قد تلقت إخطارا بوصول شخصين مصابين بإصابات مختلفة نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بطريق الجفجافة بوسط سيناء، وقد فتحت الجهات المسؤلة تحقيقا بالواقعة لمعرفة تفاصيل الحادثة. وكتابة محضر رسمي بالواقعة.