أمطار غزيرة تضرب الدقهلية.. رفع حالة الطوارئ وتأثر حركة الصيد بالمنزلة

تعرضت محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، لهطول أمطار غزيرة منذ الفجر، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وتراكمت مياه الأمطار في الشوارع والميادين الرئيسية والقرى، بالإضافة إلى تأثر حركة الصيد في بحيرة المنزلة لعدم خروج عدد كبير من الصيادين بسبب اضطراب حالة الطقس.

أمطار الدقهلية

اختلف تأثر مدن وقرى الدقهلية بالأمطار، فسقطت على بعض المراكز بغزارة فيما كانت متوسطة بمناطق أخرى، إلا أنه في الحالتين صاحبها رياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة، وظهرت الشمس على فترات متفرقة، وكانت أكثر المناطق تأثرا بالأمطار في المراكز الشمالية، مثل: المطرية، المنزلة، الجمالية، ميت سلسل.

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وانتشرت سيارات الشفط في عدد من المدن، لكسح تجمعات مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية حتى لا تتأثر حركة المواطنين، وأشرف سامح عسل مدير النظافة في مدينة جمصة، منذ الصباح الباكر، على كسح مياه الأمطار، بحضور فريق عمل الجهاز التنفيذي للمدينة.

وشاركت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في رفع تجمعات المياه من الشوارع الرئيسية بالتعاون مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

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وكانت محافظة الدقهلية قد أعلنت عن رفع درجة الاستعداد ‏للتعامل الفوري مع الأمطار أو أي حوادث نتيجة الطقس السيئ، وتشكلت غرف عمليات رئيسية وفرعية، لمتابعة تأثير الأمطار .