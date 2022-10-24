حظك اليوم برج الثور الاثنين 24-10-2022 عاطفيا ومهنيا

ينتمي برج الثور للأبراج الترابية، حيث يبدأ من تاريخ 21 أبريل حتى 20 مايو، ويتسم مولود برج الثور بالشخصية القوية، والثقة الكبيرة بالنفس، وهو مخلص وعاطفي، ومحب لأفراد أسرته وأصدقائه ومعارفه على الصعيد المهني، يحب التغير ويكره الروتين اليومي، لا يحب الإحباط أو الشعور بأي طاقة سلبية وهو أيضا إيجابي في تفكيره وتنظيمه لأمور حياتية.

ومن مواصفات برج الثور أيضا، أنه صاحب أهداف واضحة في حياته، صادق في مشاعره، يسعى للتجديد بشكل مستمر.

ومن خلال السطور التالية، تقدم عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج خدمة يومية للقراء فيما يتعلق بتوقعات حظك اليوم لمولود برج الثور كما يلي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

مولود برج الثور، لديه اليوم الكثير من المشاكل والهموم المالية والمهنية على الصعيد المهني، لذا عليك أن تسيطر بشدة على انفعالاتك وتصرفاتك خلال لقاءاتك اليوم، كما يجب أن تدرس الأمور بشكل جيد قبل أي عمل تقوم به، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

عليك مولود برج الثور أن تكون أكثر هدوءا واستقرارا اليوم الاثنين، وعليك أن تتجنب العصبية ومواجهة المشكلات، كما يجب أن تكون صادقًا مع شريك حياتك والمحيطين بك على الصعيد الأسري والاجتماعي، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.