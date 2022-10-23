أمطار خفيفة في الإسماعيلية وسيولة على الطرق الزراعية والصحراوية

شهدت محافظة الإسماعيلية، ظهر اليوم الأحد، سقوط أمطار خفيفة على المدينة والأجزاء الشمالية من المحافظة، واستمرت لحوالي دقائق قبل أن تتوقف، دون تأثر حركة الطرق على الطرق السريعة والصحراوية.

وشهدت المحافظة ظهور وتكاثر الغيوم بشكل واضح في الساعات الأولى من صباح اليوم، مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية، من احتمالية سقوط أمطار متفاوتة علي السواحل الشمالية اليوم الاحد.

الأرصاد الجوية تحذر من تساقط أمطار

وبحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، عصر اليوم الأحد، فإنه مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الدلتا، هناك توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتوقع بيان هيئة الأرصاد الجوية، المنشور على الصفحة الرسمية للهيئة على «فيسبوك»، أن تتقدم السحب والأمطار إلى مناطق من مدن القناة وشمال سيناء مع تقدم الوقت.

سيولة على الطرق

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، وتفعيل غرف العمليات الفرعية في الأحياء والمراكز وانتشار الفرق حال سقوط الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

وشهد طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، و«الإسماعيلية - السويس»، و«الإسماعيلية - بورسعيد»، ومحور 30 يونيو، سيولة مرورية على الطرق منذ الساعات الأولى من الصباح دون أي تأثر بالعوامل الجوية.