دورة تدريبية مجانية حول «التسويق الرقمي» بالمركز المصري الألماني

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، خلال الساعات القليلة الماضية، عن تنظيم دورة تدريبية مجانية، للشباب والفتيات، حول «التسويق الرقمي»، وهو أحد المجالات الهامة التي يسعي لتعلمها عدد كبير من الشباب، للتأهل إلى سوق العمل، وذلك في إطار خطة عمل المركز، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من انتشارها، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

التسويق الرقمي من أكتر المجالات المطلوبة حالياً في سوق العمل

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منشور له عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتضمن المنشور: «التسويق الرقمي من أكتر المجالات المطلوبة حالياً في سوق العمل ومهم لأي مشروع جديد أن يكون لديه تواجد على الإنترنت ويسوق خدماته أو منتجاته أونلاين».

وتابع المركز خلال المنشور: «المركز المصري الألماني يوفر تدريب التسويق الرقمي أونلاين ومجاني لمدة 6 أسابيع بدءً من 29 أكتوبر كل سبت وإثنين وأربعاء من الساعة 6 إلى 10 مساءً».

دورات مجانية بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية

أما عن محتوى التدريب، فأوضح المركز المصري الألماني خلال منشوره أنها تتضمن 10 موضوعات «محرك البحث SEO- تسويق المحتوى- تسويق الإيميل- تسويق السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي- التسويق الترويجي Affiliate Marketing- تحليل بيانات التسويق وتحديد فاعلية أساليبه).

جدير بالذكر أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يعلن عن عدد من الدورات التدريبية، بشكل مستمر، في إطار التعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للشباب الراغبين في الالتحاق بسوق العمل، على أن تكون هذه الدورات مجانية، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والحد من انتشارها، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرا للشباب.