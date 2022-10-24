مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين على «صحراوي الفيوم»

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، في صباح اليوم الاثنين، في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارتي نقل على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدا قدرتهما على إحكام قيادة السيارتين فتصادما معاً بالمقدمة، ليلفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة في الحادث ويصاب الآخر.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة جراء الحادث، فيما هرع الجميع لتقديم يد العون للمصاب لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف.

حادث تصادم مروع

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروّع على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز، ووجود متوفي ومصاب.

مصرع شخص وإصابة آخر

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز إلى مكان حادث تصادم السيارتين، والذي وقع قبل الطريق الإقليمي بمسافة نحو كيلو على طريق القاهرة - أسيوط الغربي، وتبين مصرع شخص وإصابة الآخر.

نقل الجثة لمشرحة الفيوم

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، حيث قام المسعفون بإخراج جثة المتوفي من داخل كابينة السيارة النقل، ونقله إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصاب إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

تحرير محضر بالواقعة

وقامت قوات المرور بإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.