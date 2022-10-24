انطلاق المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية في الفيوم الخميس المقبل

ينطلق مهرجان النباتات الطبية والعطرية الأول في محافظة الفيوم، يومي الخميس والجمعة المُقبلين، بمشاركة 70 عارضًا وعارضة من أهم منتجي النباتات الطبية والعطرية، والمصنعين، والمصدريين، والموردين، ومقدمي الخدمات، في فندق أوبرج الفيوم على ضفاف بحيرة قارون، من العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

وينطلق المهرجان تحت رعاية وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ نيابة عن الحكومة الألمانية، بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وﺍلمجلس التصديري ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋية، وغرفة الصناعات الغذائية، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية وشركة كونسبت.

مشاركة واسعة بالمهرجان

وقال المهندس علاء شيلابي نقيب الزراعيين بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المهرجان ينطلق بمشاركة خطوط الإنتاج المحلية، وخبراء من قطاعات الأسمدة والكيماويات، وقطاع التعبئة والتغليف، وقطاع المواد الغذائية، والتصنيع الغذائي، وخبراء زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية، والوقاية من الأمراض والآفات، والحلول الرقمية والمالية، وممثلو المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

توعية بالنباتات الطبية والعطرية

وأضاف أنّ المهرجان سيشمل عدة ندوات مختلفة، يُسلط من خلالها الضوء على أهم الموضوعات الخاصة بقطاع النباتات الطبية والعطرية في العالم بشكل عام، وفي جمهورية مصر العربية بشكل خاص، مع التركيز على ما هو جديد في عمليات الإنتاج والتصنيع، والتعرف على متطلبات الأسواق الخارجية، وأهم المعوقات التي تواجه قطاع النباتات الطبية والعطرية.

تنظيم جلسات «اسأل خبير»

وأوضح نقيب الزراعيين، أنّه ستنظم جلسات بعنوان «اسأل خبير»، ويستطيع الحضور من خلالها التواصل مع أهم الخبراء في قطاع النباتات الطبية والعطرية، لافتًا إلى أن هذه الجلسات ستضمن الإجابة على عدد كبير من الأسئلة الهامة أبرزها معرفة متطلبات الأسواق العالمية، كيفية تحسين طرق زراعة النباتات الطبية والعطرية وزيادة الإنتاجية والجودة، والاستفادة من الحلول الرقمية والمالية المختلفة.

وأشار إلى أنّ الخبراء سيردون أيضًا على جميع الأسئلة الخاصة بأفضل الممارسات الزراعية الجيدة، لزراعة النباتات الطبية والعطرية، ومعاملات الحصاد وما بعد الحصاد، وسلامة الغذاء، وأليات التصدير والتسويق، والتصنيع والتعبئة، بالإضافة إلى طرق الاستفادة من الحلول الرقمية والمالية.

مواضيع الجلسات الفنية بالمهرجان

وأضاف أنّ الجلسات الفنية في المهرجان ستدور حول الموضوعات الأولية، وستكون على النحو التالي:

1-الخطوات المستقبلية لقطاع النباتات الطبية والعطرية.

2- اتجاهات ومتطلبات السوق لقطاع النباتات الطبية والعطرية.

3- تحديات سلامة الغذاء في قطاع النباتات الطبية والعطرية.

4- أهم الابتكارات في التصنيع واستخراج الزيوت والتعبئة والتغليف.

5- دور الحلول الرقمية في تطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية.

6- التوظيف وخلق فرص العمل في قطاع النباتات الطبية والعطرية.

7- دور المرأة في سلسلة القيمة الزراعية.