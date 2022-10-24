مقرر «القومي للسكان» الأسبق يشيد بطرح الحكومة لقضية الزيادة السكانية

قال الدكتور عاطف الشتاني، المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان، إن قضية الزيادة السكانية من القضايا المزمنة الموجودة بمصر، واصفًا طرح الحكومة المصرية لأزمة الزيادة السكانية بالمؤتمر الاقتصادي وأمام خبراء الاقتصاد «بالتصرف الذكي»، كون البعد الاقتصادي لمشكلة الزيادة السكانية ظل غائبًا لفترة.

محوران للتصدي للزيادة السكانية

واضافت الشتاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية « extra news» أن التصدي لمشكلة الزيادة السكانية يتم من خلال محورين هامين وهما: «العمل على تخفيض معدلات النمو، وتحويل هذه الزيادة السكانية إلى قوة إنتاجية»، مشيرًا إلى طرح رئيس الوزراء بأن الزيادة السكانية تصبح مشكلة مع ضعف الموارد وعدم تلبية الإنتاج لهذه الإحتياجات.

ضرورة الاستفادة من الشباب في عملية الإنتاج

وأوضح المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان أن مصر دولة فتية ومعظم سكانها من الشباب تحت سن 15 عامًا، وهو ما يجب أن يواجهه العمل على الاستفادة من هؤلاء الشباب بالإنتاج، مؤكدًا أن الزيادة السكانية، قضية تنموية واضحة يلزمها اللجوء للمنهج العلمي لحلها، مؤكدًا ضرورة منع التسرب من التعليم لتوعية الشباب بتحديد النسل، كون الإنجاب هو قرار يتخذه الشباب.