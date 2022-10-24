توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية على سيناء والسواحل

نظرًا للتغيرات المناخية المستمرة لفصل الخريف، يواصل خبراء الأرصاد الجوية بشكل متواصل، فإن الإعلان عن حالة الطقس ودرجات الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وأيضًا توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، بدءًا من الثلاثاء وصولًا إلى الخميس المقبل.

وعن حالة الطقس غدا الثلاثاء، يسود طقس مائل للحرارة على محافظة القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن ومحافظات شمال الصعيد ومدن محافظة جنوب سيناء، مع زيادة التوقعات بعودة الأمطار الرعدية بين متوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء الموافق 25-10-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

درجات الحرارة الأربعاء الموافق 26-10-2022

يسود طقس لطيف مع بداية ساعات المساء، ويصبح مائلًا للبرودة في ساعات المساء المتاخرة، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 18 و19 درجة مئوية.

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

درجات الحرارة الخميس الموافق 27-10-2022

يسود طقس حار على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.