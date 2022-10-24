وفد الوكالة الأمريكية للتنمية يتفقد مشروعات المياه والصرف الصحي بسوهاج

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبحث مشروع الدعم الفني لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري الانتهاء منها.

ترحيب سوهاج بوفد الوكالة الأمريكية

ورحب محافظ سوهاج بوفد الوكالة الأمريكية، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم بالتعاون مع الوكالة في دعم خدمات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة، والتي تساهم بشكل مباشر في الحد من تأثير التغيرات المناخية، لافتا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

ومن جانبه وجه المهندس عاطف عزت، رئيس فريق عمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية، الشكر لمحافظ سوهاج على المجهودات والدور الكبير الذي تقوم به محافظة سوهاج في تذليل كافة العقبات وإنهاء جميع الموافقات والتصاريح الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها، ما يساهم في سرعة إنجاز المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة منها.

تنفيذ مشروع مياه طما بسوهاج

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تنفذ مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه، والذي يستهدف رفع كفاءة التشغيل والصيانة، وزيادة نسبة تغطية التكاليف، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، هذا بالإضافة إلى مشروع الصرف الصحي الجاري الانتهاء منه بقرية الشوكا بمركز طما، والذي تبلغ تكلفته 4.5 مليون دولار، ويضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 20 لترا لكل ثانية، وخط انحدار بطول 140 كيلو مترا، وعدد 2000 وصلة منزلية تخدم 15 ألف نسمة.