مجازاة نائب مدير و3 موظفين بمستشفى في بني سويف بالخصم من رواتبهم

قضت محكمة بني سويف التأديبية، بمجلس الدولة، بمجازاة نائب مدير عام في بني سويف، والمدير الإداري، وكاتب الاستقبال ومعاون المستشفى، بخصومات من رواتبهم بسبب وجود تلاعب بسجل علاج العزل المنزلي، وذلك بعمل إجراءات عزل منزلي وهمية باسم «و. أ. م» مسؤول النفايات بالمستشفى.

جزاءات لنائب مدير مستشفى و3 آخرين ببني سويف

وحددت المحكمة، برئاسة المستشار حسن صلاح شافعى، رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة، لكل منهم المخالفة المنسوبة اليهم وقررت مجازاة «م. م. ع»، كاتب استقبال بالمستشفى بالخصم 3 أيام من راتبه، و«م. أ. م»، مدير إداري بالمستشفى، بالدرجة الأولى بخصم يومين من راتبه، و«م. ع. ح»، معاون المستشفى، بالدرجة الأولى بخصم 3 أيام من راتبه و«أ. ر. م»، نائب مدير المستشفى بالدرجة الثالثة، بخصم 5 أيام من راتبه، وذلك لأنه خلال الفترة من شهر مارس 2021 وحتى شهر مايو من نفس العام، بوصفهم السابق وبدائرة عملهم، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها.

تحقيقات النيابة الإدارية

وكشفت تحقيقات النيابة الادارية أنهم أهملوا في المحافظة على سجل علاج العزل المنزلي بالمستشفى، ما ترتب عليه وجود شطب بالسجل وتدوين كلمتي «لاغ» و«تسجيل»، بالمخالفة للتعليمات واللوائح والتعديل بالمزيل الأبيض بسجل الحضور والإنصراف الخاص بنوبتجيات الإداريين الفنيين بالمستشفى قرين اسم مسؤول النفايات الطبية بالمستشفى خلال الفترة من 22 حتی 31 مايو 2021، بالمخالفة للتعليمات واللوائح، وتدوين كلمة عزل منزلي بسجل الحضور والإنصراف الخاص بنوبتجيات الإداريين الفنيين بالمستشفى قرين إسم مسؤول النفايات الطبية بالمستشفى، أیام 22 و23 و24 مايو 2021، حال أن زميلهم موجود بالسجن المركزي على ذمة القضية رقم 8796 لسنة 2021، اعتباراً من 22 مايو بالمخالفة للتعليمات واللوائح.

كما وجهت النيابة الادارية لهم فى القضية التى تضمنتها اوراق المحكمة اهمال نائب مدير المستشفى العام، الإشراف والمتابعة على أعمال المخالفين مما ترتب عليه إقتراف هذه المخالفات و إصدار تعليمات شفهية بالشطب على عدد ثلاث حالات بسجل علاج العزل المنزلي بالمستشفى، وتسجيل عدد ستة حالات وهمية بدلاً منهم بالسجل وتهديده بالفصل حال عدم إنصياعه لتلك الأوامر الشفهية وذلك بتاريخ 15 مايو بالمخالفة للتعليمات .