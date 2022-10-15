الشروط والمستندات المطلوبة للعمل بالتدريس بنظام الحصة في قنا.. اعرفها

يستعد آلاف الشباب الحاصلين على مؤهلات عليا تربوية أو غيرها وأكملوا بالدبلومة التربوية في التخصصات المختلفة، للتقديم في مسابقة نظام الصحة بالأجر لسد العجز في مدارس محافظة قنا، وفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم في المحافظة من الشروط المطلوبة والمستندات التي تسلم عند التقديم.

شروط العمل بنظام الحصة في مدارس قنا

وجاءت الشروط المعنية لنظلم الحصة في مدارس قنا كالآتي، والذي ينشرها موقع «الوطن» كخدمة للراغبين في التقديم بمسابقة نظام الحصة في مدارس قنا.

- من يحق لهم التقدم وفق الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التربية والتعليم رقم 26 بتاريخ 20/9/2021 هم حملة المؤهلات العليا التربوية ومن حصلوا على دبلومات تربوية.

- التقديم في الإدارات التعليمية الـ9 بالمحافظة

- قيمة الحصة لا تتجاوز 20 جنيها

- صرف المبلغ المالي للمعلم المتطوع بالحصة بموجب كشف معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة

- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به للعمل بالحصة عن 24 حصة في الأسبوع

- الاستعانة بالمعلمين في نظام الحصة ممن لديهم خبرة سابقة في مجال التدريس

- قبول ملفات المتقدمين وفقا للتوزيع الجغرافي بكل إدارة تعليمية

- الأولوية لأبناء القرى والمراكز التي تعاني من عجز في المواد الدراسية الأساسية

الأوراق المطلوبة بنظام الحصة في قنا

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة للتعاقد للعمل بالحصة، وهو ما تم إعلانه من قبل في مديرية التربية والتعليم في قنا وفقا للكتاب الدوري.

- طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية

- أصل شهادة المؤهل الدراسي

- 4 صور شخصية

- تقديم شهادة خبرة سابقة في التدريس

- توقيع المعلم المتطوع للعمل بالحصة إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة