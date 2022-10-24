متحدث «الزراعة»: الدولة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وكل السلع متاحة

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن الدولة اتخذت إجراءات منذ 2014، من بينها إنشاء صوامع وطرق وشبكات كهرباء ومعالجة مياه، تبين مدى أهمية هذه الإجراءات في الوقت الراهن، خاصة أن العالم يتعرض لأزمات متتالية.

المساحات الزراعية الجديدة تحقق الأمن الغذائي

وأضاف «القرش»، خلال جلسة نقاشية تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول ملفات وقضايا الحوار الوطني، أن هناك مساحات زراعية جديدة تدخل في العملية الإنتاجية المتوقعة مثل الريف المصري الجديد وتوشكى وسيناء، والتي تخدم في تحقيق مزيد من الأمن الغذائي للمواطن المصري، وتلبية احتياجاته.

وأشار إلى أن مصر لم تتخذ إجراءات تقشفية مثل العديد من دول العالم بسبب الأزمات الحالية، كما أن الدولة لم تضع حدودا للمشتريات من السلع الأساسية للمواطنين، وكل السلع متاحة أمام المواطنين، والدولة تضخ كميات إضافية في أي منتج حدث به ارتفاع في الأسعار نتيجة للأزمات الراهنة أو الظروف الدولية.

الدولة استخدمت بشكل متميز الأزمات المتتالية

وأكد أن الدولة قادرة على تلبية احتياجات المواطن المصري، وتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، وهذا هو الاستخدام المتميز للأزمات المتتالية، بينما يوجد طوابير للمواطنين في الدول العظمى على الوقود أو نقص في المنتجات.