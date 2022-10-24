إعانات عاجلة لضحايا حادث انقلاب أتوبيس مدرسة في شربين بالدقهلية

قال الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، إنه تنفيذا لتكليفات وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تقرر صرف مساعدات مالية وإعانات عاجلة للطلبة المصابين وأسرة الطالبة المتوفاة في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة في شربين، والذي أسفر عن مصرع طالبة تدعى يمنى ماجد بشير الديسطي، 14 عاما، وإصابة 9 طلبة ومدرس.

إعانة عاجلة للمصابين وأسرة المتوفاة

وأضاف وكيل وزارة التضامن، في بيان صحفي، أنه تقرر صرف مساعدة لأسرة الطالبة المتوفاة بقيمة 25 ألف جنيه، و1000 جنيه للمصابين بالمستشفى، بحد أقصى 5000 جنيه، وفقا لمدة بقاء المصاب بالمستشفى طبقا لأحكام القرار الوزاري، وصرف 50 ألف جنيه بحد أقصى إذا نتج عن الحادث عجز للمصاب.

وأشار وكيل الوزارة أن المتابعة مستمرة لحالة الأطفال المصابين بالمستشفى لتوفير أوجه الدعم اللازمة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، مؤكدا أن الدولة بكامل أجهزتها تبذل الجهود الكبيرة لرعاية الحالات الإنسانية، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بهدف تقديم الرعاية لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

انقلاب أتوبيس مدرسة في ترعة

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة شربين، بانقلاب أتوبيس تابع لمدرسة خاصة للتعليم الأساسي، داخل ترعة على طريق «شربين - الأطرش»، ووجود حالة وفاة ومصابين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وقال مصدر طبي بمستشفى شربين المركزي، إن الحادث تسبب في إصابة 9 بينهم 8 طلاب ومدرسة، وأن إصابة 5 منهم بسيطة وتم تقديم الإسعاف الطبية اللازمة لهم، فيما تم وضع 4 حالات تحت الملاحظة في المستشفى بينهم طالب في الرعاية المركزة.