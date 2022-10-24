خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة.. تمتد للقاهرة الكبرى غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات سقوط الأمطار خلال الثلاثة أيام المقبلة، إذ توقعت سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة قد تكون رعدية في بعض المناطق.

وتقدم «الوطن» أماكن سقوط الأمطار وقوتها خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك على النحو التالي:

أماكن سقوط الأمطار الثلاثاء 25 أكتوبر

متوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 59:60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري وشمال الصعيد، وقد تمتد مساء على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 40%.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار الأربعاء 26 أكتوبر

توقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

أماكن سقوط الأمطار الخميس 27 أكتوبر

ووفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

ونصحت الهيئة بضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة.