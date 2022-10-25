رئيس تحرير «الوطن»: خروج العليمي كان مطلبا للقوى السياسية بالحوار الوطني

قال أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنّنا تفاجأنا بخروج الناشط السياسي المعروف زياد العليمي بقرار جمهوري هو وآخرين، صباح اليوم، وكان خروجه من مطالب القوى السياسية في الحوار الوطني.

وأضاف «الخطيب»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أنّ المواطنين يرغبون الآن في معرفة الأخبار الخاصة بلجنة العفو الرئاسي، وكذا الأخبار المتعلقة بمؤتمر المناخ وآخر الاستعدادات له، مؤكدًا أنّ الحوار الوطني خلق حالة زخم كبيرة في السياسية المصرية، لم تحدث من سنين.

وأوضح أنّه أصبح هناك تفاعلًا طيلة الوقت بين الإعلام والمشاهدين، فصرنا نتلقي عبر صفحات السوشيال أسئلة كثيرة من الجمهور حول قضايا يناقشها المؤتمر الاقتصادي، وكذلك الحوار الوطني، وعن قمة المناخ وآخر الاستعدادت الجارية بشأنها.

وأشار «الخطيب» إلى أنّ الحوار الوطني لا علاقة له بأي أحداثٍ أخرى؛ لأنه بدأ مبكرًا، وكان متفق عليه من قبل، فقد كان في ذهن القيادة السياسية طيلة الوقت، مشيرًا إلى أنّه لم يتأثر بالأزمة «الروسية - الأوكرانية» وتوابعها على الداخل المصري.