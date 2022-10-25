خريطة دعم العاصمة كييف بزيارات ميدانية لقادة أوروبا.. آخرها رئيس ألمانيا

أجرى عدد من المسؤولين الأوربيين زيارات عديدة لأوكرانيا منذ بداية الأزمة الروسية، لدعم كييف، آخرهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ضمن مساعي دعم العاصمة الأوكرانية في الأزمة الراهنة.

وتشهد العلاقات بين روسيا والدول الغربية توترات شديدة منذ بدء الأزمة في فبراير الماضي، وفرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، وسط استمرار زيارات القيادات الأوروبية للعاصمة الأوكرانية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، زيارة إلى أوكرانيا أغسطس الماضي، والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، للاتفاق على تصدير الحبوب، وتعد الزيارة هي الثانية لأوكرانيا منذ الأزمة.

مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي

وزار مدير عام وكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسى، أوكرانيا، أكثر من مرة، آخرها في أوائل أكتوبر الجاري، على رأس فريق لزيارة محطة زابوريجيا النووية أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا للوقوف على الأوضاع وسط القصف المتبادل الذي يهدد بكارثة نووية.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

كما أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكثر من زيارة لأوكرانيا، بهدف تقديم الدعم لكييف في مواجهة روسيا، وكانت آخر زيارة في سبتمبر الماضي، أعلن خلالها تقديم واشنطن دعم عسكري ومادي لكييف.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

وتفقد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، مدينة إيربين خلال زيارته لأوكرانيا في مايو الماضي، لتقديم الدعم لكييف، بعد اتهام الأخيرة روسيا بارتكاب مجزرة بحق المدنيين.

رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون

وقام بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بزيارة إلى أوكرانيا في أبريل الماضي، والتقى الرئيس الأوكراني مؤكدا أن الزيارة تستهدف التأكيد على دعم بريطانيا الثابت لأوكرانيا.

رئيس الحكومة الإسبانية

كما زار رئيس الحكومة الإسبانية، «بيدرو سانشيز»، العاصمة الأوكرانية في أبريل الماضي، والتقى الرئيس الأوكراني، معلنا دعم بلاده الكامل لكييف.

وبصفتهم ممثلين عن المجلس الأوروبي، أجرى رؤساء حكومات بولندا والتشيك وسلوفينيا زيارة إلى أوكرانيا مارس الماضي وعقدوا لقاءً مع الرئيس الأوكراني بهدف تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لسيادة أوكرانيا.

كما زار العاصمة كييف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيز ، بعد ان اعلنت إسبانيا اعادة فتح سفارتها في كييف كدليل على الدعم والتأييد للبلاد. كذلك المستشار النمساوي كارل نيهامر، والذى تفقد منطقة بوتشا، حيث عثر على عشرات الجثث العائدة إلى مدنيين بعد انسحاب القوات الروسية.