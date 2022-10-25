محافظ الجيزة يعين نواب جدد لرؤساء أحياء العمرانية والطالبية والعجوزة

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا بتكليف عددٍ من النواب لرؤساء الأحياء ورؤساء للوحدات المحلية، في إطار المتابعات الدورية لأداء نواب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوقوف على مدى كفاءتهم وتنفيذ التكليفات المسندة إليهم على أكمل وجه.

تعيين نواب جدد لأحياء الجيزة

وتضمن قرار محافظ الجيزة تكليف كلا من باسم حمدي محمود ومحمد جمال حسان نائبين لرئيس حي العمرانية، وسيد عبد الله السيد، نائب رئيس حي العمرانية لقطاع النظافة.

وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف محمد حسين السيد الشافعي، نائبا لرئيس حي الطالبية، وأكرم حسن أحمد محمد، نائبا لرئيس حي الطالبية لقطاع النظافة، وأحمد محمد أحمد خضر، نائبا لرئيس حي العجوزة، ونبيل عمر محمد الديب، للعمل رئيسا للوحدة المحلية بدهشور بمركز ومدينة البدرشين، ومحمد عبد السميع، رئيسا للوحدة المحلية بالكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم.

متابعة دورية لتحسين مستوى النظافة

وأكد محافظ الجيزة على نواب رؤساء الأحياء، بإجراء المتابعات الميدانية الدورية للتأكد من حاله الشوارع وجهود تحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات ومتابعة شركات الجمع السكني ومنع الإشغالات والتعديات على الطريق العام وأراضي الدولة، إلى جانب متابعه تنفيذ أعمال الرصف والتطوير للطرق والمحاور المدرجة بالخطة الاستثمارية لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.