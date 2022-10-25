مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي يصدر بيانًا حول ظاهرة كسوف الشمس

أصدر مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية بيانًا بخصوص ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس اليوم، أكد فيه أن العلم اليوم توصل لدقة كبيرة في كثير من المجالات ومن أهمها علوم الفلك والفضاء، وحسب العلماء سير الشمس والقمر وحركة الأرض حسابًا متناهي الدقة، واستطاعوا بناء الكثير من الحقائق حتى أصبحت نسبة الخطأ في هذا العلم ضئيلة جدًا ولا تكاد تذكر.

وأضاف البيان أن العلماء حددوا بداية حدوث الكسوفات والخسوفات للشمس والقمر بدقة كبيرة جدًا بالثانية الواحدة حتى أنهم حددوا أين يمكن رؤية الكسوف وهل هو كسوف كلي أم جزئي وكم يمكث ومتى يبدأ ومتى ينتهي وكم جزء من الشمس أو القمر سينكسف؟ وغير ذلك.

كسوف الشمس أو خسوف القمر

كما طرح البيان سؤالًا: «كيف يخوِّف الله عباده بكسوف الشمس أو خسوف القمر في عصر علوم الفلك المتقدم؟ وأجاب: من المعلوم لدى علماء الفلك أن الخسوف القمري والكسوف الشمسي لهما أسباب فلكية معروفة عند علماء الفلك المعاصرين حيث إن الكون كله يعمل بنظام محكم والمؤمن يعتقد جازمًا أن هذا النظام سيختل حتمًا يومًا من الأيام كما أخبر الله بذلك في كتابه الكريم: فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9)»..سورة القيامة، وقال تعالى «اذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ(2) سورة التكوير».

وتابع البيان: «أنه في العام الهجري الحالي سيحدث كسوف جزئي للشمس اليوم الموافق 29 ربيع الأول 1444هـ -25 أكتوبر 2022م في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، حيث يبدأ حدوث الكسوف من أعلى الشمس في جهة اليسار ثم يمتد جنوبًا حيث يغطى القمر 34% من سطح قرص الشمس، وهذا الكسوف يمكث قرابة الساعتين والثلث في منطقة الوطن العربى بأكمله».

وأوضح المركز أن هذا الكسوف يحدث غالبًا مع تحرك واجتماع القمر والأرض والشمس على استقامة واحدة ويتحرك القمر مرورًا أمام الشمس ليغطي ضوء الشمس ويحجبه نهائيًا عن الأرض فيكون الكسوف محليًا، وإذا غطى القمر جزءًا من الشمس فيكون جزئيًا وهذا يختلف اعتمادًا على مسار الكسوف وموقع الرصد، وهذا الكسوف لابد له وأن يحدث عندما يكون محاقًا أي في بداية الشهر العربي حيث يسقط ظل القمر على الأرض بعكس خسوف القمر لا يحدث إلا إذا كان القمر بدرًا في منتصف الشهر العربي وذلك ليسقط ظل الأرض على القمر، والفرق بين الكسوف والخسوف تكون الفترة بينهما 14 يومًا أو 15 يومًا، وعلى ذلك من المتوقع حدوث خسوف القمر يوم 8 نوفمبر الشهر القادم ولكن لا يُرى في مصر.

محاق القمر يحدث آخر كل شهر عربي

وكما هو معلوم لدى الناس أن محاق القمر يحدث آخر كل شهر عربي وهو اقتران غير مرئي بين الشمس والقمر حيث يرافق القمر الشمس في شروقها وغروبها وتأتى ظاهرة الكسوف بالاقتران المرئي للقمر والشمس حيث يحجب القمر ضوء الشمس إما كلياً أو جزئيًا، ويكون على خط واحد مستقيم مع الأرض، وعلى ذلك يولد الهلال الجديد للشهر العربي الجديد بعد كل اجتماع والقمر محاق أي بعد كسوف الشمس مباشرة.

وأشار البيان إلى أن سكان الكرة الأرضية يشاهدون الكسوف مغطى بقعة من الأرض وذلك لصغر حجم القمر بالنسبة للأرض، وهذه البقعة تسمى بقعة الظل، والسكان الواقعون في هذه البقعة هم الذين يشاهدون الكسوف فقط نهارًا، ومن الملاحظ أن ذلك معكوس في حالة خسوف القمر لأن حجم الأرض أكبر بالنسبة للقمر وظلها يغطى القمر كله، ولذلك جميع البلدان الموجودة في نصف الكرة الليلي يشاهدون خسوف القمر، وخسوف القمر الكلي الذي يشاهد على الأرض يكون كسوف كلي للشمس حينما يشاهد مع كلي القمر.

دقة حساب بداية الأشهر العربية والهجرية

أما ما يتعلق بفائدة الكسوف والخسوف بين المركز أنه له الكثير من الفوائد منها: رصد الحسابات الفلكية وكذلك دقة حساب بداية الأشهر العربية والهجرية، والرد على من يدعون أن الأرض مسطحة لأن الكسوف والخسوف يثبتون أن الأرض كروية ليست الأرض فحسب بل كل الأجرام السماوية، كما أنه صحيًا يشترط النظر إلى السماء باستخدام فلاتر أو النظارات الشمسية.