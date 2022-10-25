تفاصيل الملتقى التوظيفي لتوفير فرص عمل في قنا.. مشاركة 22 شركة

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الملتقى التوظيفي لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، والذي نظمته إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بمقر نزل شباب مدينة قنا، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، والقوى العامة، والتضامن الاجتماعي.

مشاركة 22 شركة

وقال محافظ قنا، إن الملتقى التوظيفي يوفر حوالى 2000 فرصة عمل لحملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة، وكذلك لغير الحاصلين على مؤهلات من خلال 22 شركة ومصنعا.

وأضاف محافظ قنا، أن المحافظة تحرص على تنظم الملتقيات التوظيفية تيسيرا على الشباب، ولإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع ممثلي الشركات شخصياً واختيار الوظائف المناسبة لهم.

وحث المحافظ الشباب المتقدمين على استغلال الفرص المتاحة بالملتقى، وبذل مزيد من الجهد لتحقيق التميز في تلك الوظائف، والعمل على تبني ثقافة العمل الحر، مشيراً إلى أن الشركات والجهات المشاركة في الملتقى تتولى تدريب الشباب على العمل.

التنسيق مع القطاع الخاص

وأكد «الداودي»، أن المحافظة تسعى دائما إلى التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص، التى تتوافر لديها فرص عمل للشباب، ويتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع «فيسبوك»، للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الباحثين عن فرص عمل.