ما دلالة لغة جسد الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي؟

في حوار من القلب استمع له الحضور والمواطنين أمام الشاشات، تحدث الرئيس عيد الفتاح السيسي اليوم، خلال الجلسة الختماية للمؤتمر الاقتصادي المصري 2022، عن التحديات التي تواجه البلاد وتوصيات المؤتمر وقراراته التي تم الخلوص إليها، أعلن خلاله عقد المؤتمر الاقتصادي سنويا، لما وفّره من منصات للحوار، ومجموعات عمل لطرح ما تمّ التوافق عليه، سواء في البيئة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وحتى الثقافية والإعلامية.

واتسم حديث الرئيس بالتلقائية والبشاشة، التي انعكست على مفرداته وحديثه، أمام الحضور، ومداعبته بكلمات وضحك للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلبس الوزراء.

وتعليقًا على هذه الشأن، قالت الدكتورة رغدة السعيد خبيرة لغة الجسد، إن لغة جسد الرئيس اليوم أثبتت أنه كان يتحدث من قلبه خلال كلمته، وينظر مباشرة إلى الجموع أمامه، وقال «أنا مش بقول كدة عشان أدغدغ مشاعر الناس»، ليوضخ للجميع أنه لا يخاطب الوجدان بل يوجه حديثه للعقول.

وأضافت «السعيد»، لـ«الوطن»، أن الرئيس كرر كلمة «الإنسان» أكثر من مرة في حديثه، دلالة على تأكيده برؤيته لاختلاف تفكيره كرئيس عن نظرة الناس للأمور، وأن موقعه يحتم عليه رؤية الأمور من منظور أشمل وأوسع.

كما أشارت خبيرة لغة الجسد، إلى أن حديث الرئيس عن ربنا في الجلسة وكلامه باللغة العامية، ولغة جسده التلقائية، جميعها أشياء تدل على من قربه للمصريين أكثر، وأنه يريد أن يوضح للجميع أنه جزء من الشعب.

كما تابعت أن الرئيس مزج كثيرًا اليوم، وقال «النهاردة يوم جميل أوي»، دلالة على مناسبة الكلام، في ختلم الجلسة الافتتاحية، كما قام بمكاشفة أمام الجميع وجعل حواره لهم كأنها جلسة ودية.

وتحدث السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، قائلًا إن المؤتمر الاقتصادي يجب أن يكون له آليات مستقرة مؤسسية، تكون إلى جانب الحكومة بشكل مستمر، لحل أي معوقات تواجهها باستمرار، موضحًا أنّ الحكومة قد تواجه تحديات ومعوقات أثناء تنفيذ المؤتمر، لذا يجب أن تكون هناك آلية لمساعدتها.