شروط التقديم في مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير 2023

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بدء الاشتراك في مسابقة «جائزة الدولة للمبدع الصغير 2023» في مجالات:

3 مجالات للمنافسة على جائزة المبدع الصغير

1- الأدب ويشمل «القصة - الشعر - التأليف المسرحي».

2- الفنون «الرسم - العزف - الغناء».

3- الإبداع والابتكار «التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية».

تخصص الجائزة التي تبلغ قيمتها المالية 40 ألف جنيه، للمبدعين من الأطفال والنشء من سن 5 إلى 18 سنة، وتهدف الجائزة للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية، وحددت الوزارة آخر موعد لاستلام الأعمال في 31 /12 /2022.

للتعرف على شروط الاشتراك في المسابقة وكافة التفاصيل والمعلومات عنها الدخول على اللينك التالي: https://www.ckp.eg/ .

شروط المشاركة مباشرة في المسابقة

«الوطن» تستعرض في النقاط التالية كل شروط المشاركة في المسابقة وهي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

-ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.

- ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.

- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

- لا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع.

- فى حالة العمل الجماعى فى فرعى «التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية» يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوى، «الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاث أشخاص».

في حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها.

يكون هناك مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة، ومرحلة ثانية للأعمال التي تم تصعيدها من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

- في حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يعتبر التقدم قائمًا.

- تُستبعد إداريًا الأعمال التي لم تستوفى شروط جائزة المبدع الصغير

- التقدم إلكترونيًا عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالجائزة: «www.ckp.eg»

- التقدم يدويًا بفلاش ميموري يوضع عليه العمل، وملف BDF يتضمن «استمارة الجائزة مستوفاة، وصورة واضحة لشهادة ميلاد المتقدم»، وإرسالها من خلال البريد على عنوان المجلس الأعلى للثقافة 1 شارع الجبلاية ساحة دار الأوبرا المصرية، الجزيرة - الزمالك - القاهرة، ولا تسترد الفلاشات أو أوراق التقدم.

- عملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمتقدم الاطلاع عليها.

-ألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

- أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عاما كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عام كمستوى ثاني.

- للاستعلام والاستفسار عن الجائزة، الدخول على صفحة جائزة الدولة للمبدع الصغير على «فيس بوك»، أو الموقع الإلكتروني www.ckp.eg أو التليفون من خلال واتساب 01559919944.