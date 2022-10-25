مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية يشيد بكلمة السيسي اليوم: كلها شفافية ومصارحة

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الرئيس السيسي تكلم بمنتهى الشفافية والمصارحة والمكاشفة بشأن وجود ضغوط اقتصادية على مستوى العالم، ودعا لوجود مظلة حكومية لتخفيف تداعيات الأزمة وعدم تحميل المواطن أي أعباء جديدة في الفترة المقبلة.

مظلة الحماية الاجتماعية

وأوضح «السيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، المذاع على فضائية «dmc»، أن الدولة اليوم تسعى لزيادة الدعم ومظلة الحماية الاجتماعية من خلال نظام تكافل وكرامة الذي يدعم ما يقرب من 5 ملايين أسرة، وزيادة المعاشات أيضا، والعديد من العوامل الجديدة التي ستدرج خلال الفترة المقبلة لدعم محدودي الدخل بشكل ملحوظ.

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أن الرئيس أكد أن المواطن لا يجب أن يتحمل أي أعباء إضافية في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التضخم العالمي أثر بشكل سلبي على المجتمع المصري، وكان لا بد أن يكون هناك عوامل داعمة لعدم وجود أي أعباء إضافية سواء من خلال رسوم إضافية على أي منتجات.

تثبيت سعر البنزين

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الفترة الماضية شهدت تثبيتا لسعر البنزين ومشتقات البترول في ظل ارتفاع الأسعار ومستوى التضخم عالميا.