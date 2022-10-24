مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: مصر نجحت في تحويل فقر الطاقة إلى فائض

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدولة كانت في احتياج من أجل إنشاء مشروعات للطاقة التي كانت دائما ما تنقطع في مصر قبل 2014 وكان يحتاجها عموم المواطنين.

السيد: مصر عانت فقر لحجم الطاقة بواقع أكثر من 25%

وأضاف خلال لقاء في برنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصر كانت تعاني فقرا من احتياجاتها لأحجام الطاقة، حيث أن الدولة المصرية كانت تعاني فقرا لحجم الطاقة بواقع أكثر من 25%، وحاليا بات لدينا فائض.

السيد: الطرق الجديدة ساعدت في زيادة القدرة الاستيعابية

واستطرد: «في ظل أزمة عالمية حالية في مجال الطاقة لكن أحنا مصيرنا عندنا مصانع نقدر بيها نجذب استثمارات ورجال أعمال ومستثمرين لتوافر الطاقة داخل مصر، ومشروعات البنية التحتية ورصف الطرق والكباري فساعدت في ربط كافة محافظات مصر ببعضها البعض، كما باتت الطاقة الاستيعابية لتلك الطرق تجاوزت الـ11 مليون سيارة بعدما كانت 8 ملايين سيارة فقط».

وأوضح أن اللجان التابعة لمنظمة الجايكا اليابانية أكدت في عام 2010 أن مصر ستتحول إلى جراج كبير في عام 2020 حال عدم وجود حلول لمسارات الطرق بداخل مصر، وبالتالي فكان من الضروري وضع بنية وشبكة تحتية قوية لتسهيل حركة الطرق والكباري في مختلف ربوع مصر.

وتابع: «كافة المشروعات التي قامت بها الدولة يستفيد منها المواطن، حيث أن الصدمات الاقتصادية التي حدثت على مستوى كافة العالم أظهرت وجود الكثير من الطوابير على محطات البنزين ومحلات التجارية، ولكن في مصر لم يوجد شيء كهذا حتى القمح».