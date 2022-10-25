خالد الجندي: الرئيس السيسي عايز مصر تبقى أعظم وأكبر وأقوى بلد «فيديو»

أشاد الدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022» اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: «الرئيس دايما يذكر الله في كل عمل يعمله، ويحمد الله على كل نجاح، وينسب لله كل فهم».

الرئيس السيسي يسمع لكل الآراء

وأضاف خالد الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي يسمع لجميع الآراء ويحاور رجل الشارع ويسأله عن أحواله، متابعا: «الرئيس معندهوش سقف للطموح، عنده طموح لا نهائي وعاوز البلد تكون أعظم وأكبر وأضخم وأقوى بلد، أم الدنيا وأد الدنيا، عاوز البلد تسلم للأجيال القادمة بشكل واضح وسليم».

وتابع: «رئيسنا اتكلم معانا بكل وضوح وصراحة وشفافية، ومعندناش ما نخجل من أجله، والرئيس يناقش كل شيء وكل الأرقام والاحتمالات والمسارات والوزارات».