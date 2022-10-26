بالأسماء.. إصابة 3 سيدات في تصادم تروسيكل وجرار بالبحيرة

أصيب 3 سيدات بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي وتروسيكل بطريق قرية فرهاش التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ونقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إصابة 3 سيدات في حادث بالبحيرة

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وجرار زراعي بطريق قرية فرهاش التابعة لمركز حوش عيسى، مما أدى إلى إصابة 3 سيدات بجروح وجرى نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحديد أسماء المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من «أمل إبراهيم، 40 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، امتثال منصور أحمد، 35 سنة، مصابة بكسر في الحوض وكسر في الساق اليمنى، سهير عبدالنبي أحمد، 30 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن، جميعهن مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة».

ونقلت المصابات إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.