الزراعة تنصح المزراعين: قلموا الزيتون ورشوا البصل والفواكه في البرد

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الموجه الباردة الحالية سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع القادم في صورة موجة باردة طويلة تضيف ساعات برودة، ودرجة حرارة مائلة للبرودة نهاراً تقارب الـ 20 درجة مئوية في معظم الجمهورية.

أضاف فيهم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الأجواء جيدة للغاية للقمح والفول البلدي والبطاطس الشتوية في آخر عمرها وللبنجر العروة الأولى، مطالباً بإضافة «عالي الفسفور» إلى محصول البطاطس الصيفية التى زرعت مؤخراً، وكل الخضر والفراولة.

وتابع فيهم، أنه من المتوقع ضعف التحجيم والتلوين لطماطم الصعيد لذا يجب إضافة سترات البوتاسيوم بالرش، أما مزارعي الزيتون فيجب الاستعداد لضبط الموسم وخاصة التقليم من الآن، وعلى مزارعي العنب عدم الاستعجال في كاسرات السكون والرش بمركب الدورميكس.

توصيات زراعية هامة لتفادي الطقس السيئ

وفيما يتعلق بالتوصيات والاحتياطات الواجب على المزارعين والمربيين اتخاذها لتجنب الآثار السلبية لموجة التقلبات الجوية الحالية، أكدت الوزارة أنه في حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار يجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المنزرعة فورًا، منعًا لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصاص.

وأوضحت الوزارة، أنه يضاف من 8 إلى 10 لترات حمض الفسفوريك لمحصول البنجر في حال الري بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء هذه الموجة، والتحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة المقات «ديدان ثمار القرعيات» وأمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا واللفحة المتأخرة.

توصيات زراعية للمناطق التي شهدت سقوط الأمطار

تابعت الوزارة في توصياتها بضرورة إجراء رشات وقائية «بالمركبات النحاسية» لمشاتل البصل في مناطق الدلتا بعد سقوط الأمطار في هذه المناطق، والتحذير من أمراض التربة في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق التي سقطت فيها أمطار واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادي على أوراق وثمار الطماطم، والرش العاجل لبساتين الفاكهة «الرمان – البرتقال» بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت بعد انتهاء الموجة منعًا لتشقق الثمار.

وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالإنتاج الحيواني أكدت على ضرورة حماية الأعلاف الجافة لمنع ابتلالها بمياه الأمطار، والعمل على عدم بقاء المياه تحت الحيوانات لفترة طويلة.