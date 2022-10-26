«تبادل وفود رهبانية ومنح دراسية».. أبرز نتائج اللقاء الرابع بين الكنيستين القبطية والروسية

أتت اجتماعات لجنة العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية ثمارها، فقد تنامت العلاقات بين الكنيستين إلى حد التعاون المشترك وتبادل الوفود الرهبانية ولطلاب والبعثات الدراسية وفضلا عن دراسة اللغة الروسية، فقد جاء هذا في إطار سعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى الوحدة بين العائلتين الأرثوذكس.

الزيارة الثانية لدير الأنبا صرابامون بديروط

فقد أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن وفدا من الرهبان والراهبات التابع للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، زار دير القديس الأنبا صرابامون الأسقف والشهيد بديروط الشريف، ودير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بديروط.

كما أوضحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الأنبا برسوم، أسقف صنبو وديروط ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل للراهبات، قد استقبل الوفد الرهباني الروسي برفقة عدد من الرهبات من الدير.

وترأس الوفد الأسقف شيجانسكي ليونتى، أسقف سيزرانسكي، وضم بين أعضائه الراهب القس ستيفان (ايغومينوف)، ممثل العلاقات الخارجية، والأم يوليانيا (كاليدا)، نائبة رئيس الوفد، إلى جانب مجموعة من رئيسات أديرة الراهبات الروسية.

وتعد تلك الزيارة الثانية لوفد الرهبان والراهبات الروسي، حيث قام بزيارة دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر.

منحة دراسية لدراسة اللغة الروسية

وكذلك أعلن المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، عن منحة مجانية لتعليم اللغة الروسية للمصريين.

وجاء ذلك في إطار اتفاقية تعاون وقَّعها المكتب مع معهد اللغة الروسية بالجامعة الروسية لصداقة الشعوب (RUDN University).

استئناف الحوار اللاهوتي بين الكنيستين

كما تم الاتفاق على عقد حلقة استشارية لمناقشية التحديات في الحياة الرهبانية في الكنيستين.

ويكتسب الاجتماع الرابع للجنة العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الروسية أهمية خاصة حيث تم خلاله التأكيد على استئناف الحوار اللاهوتي بين العائلتين الأرثوذكس لاستعادة الوحدة بينهم، كما تم الاتفاق على عقد حوار لاهوتي العام المقبل بين الكنيستين.