مقررات شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي 2022/2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والمقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان بها في نهاية الشهر الجاري على مستوى الإدارات التعليمية.

مقررات شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي في مادة الرياضيات

- الوحدة الأولى: من الدرس الأول إلى الثاني عشر

- الوحدة الثانية: من الدرس الأول إلى العاشر

مقرررات شهر أكتوبر لمادة الدراسات الاجتماعية

- الوحدة الأولى: المناهج الطبيعية لبلدي مصر

- الدرس الأول: موقع بلدي

- الدرس الثاني: قصة نشأة الحضارة المصرية القديمة

-الدرس الثالث: مظاهر سطح بلدي

- الدرس الرابع: مناخ بلدي

- الدرس الخامس: النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في بلدي

- الدرس السادس: التغيرات المناخية وأثرها على بلدي

- شخصيات مصرية مؤثرة الملك مينا (نارمر) والملك تحتمس الثالث.

مقررات شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي في مادة العلوم

- الوحدة الأولى: العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية

المفهوم الأول «احتياجات النباتات الأنشطة من 1: 7، والأنشطة من 8: 12، والأنشطة من 13: 19».

المفهوم الثاني: انتقال الطاقة في النظام البيئي الأنشطة من 1: 9 والأنشطة من 10: 18.

مقررات شهر أكتوبر في المهارات المهنية

المحور الأول: ارتباط المهن والفنون بالمجتمع

- الأسبوع الأول: الحقوق والمسؤوليات ودعم المدرسة للتلاميذ والمجتمع

- الأسبوع الثاني: الزراعة في حديقة المدرسة

- الأسبوع الثالث: مهارات الحوار ومصادر البحث المختلفة.

- الأسبوع الرابع: العمل في قطاع السياحة والحرف اليدوية وقطاع السياحة

مقرر شهر أكتوبر مادة اللغة الإنجليزية

منهج شهر أكتوبر: UNIT1+ UNIT2 + UNIT 3+ THE READER.

مقررات شهر أكتوبر للقيم والأخلاق

المحور الأول: أكتشف ذاتي

الموضوع الأول: التعاون والقيادة «فريق الكشافة»

الموضوع الثاني: الإتقان والمسؤولية «حدث عابر»

الموضوع الثالث: التواضع دور البطولة

الموضوع الرابع: العدل «هذا ليس عدلا»

الموضوع الخامس: الشجاعة «أنا شجاعة»

الموضوع السادس: الرافق «أنا الفائز»