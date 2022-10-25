مقررات شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي 2022/2023
كتب:
أميرة فكري
09:45 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
الطلاب داخل المدارس
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والمقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان بها في نهاية الشهر الجاري على مستوى الإدارات التعليمية.
مقررات شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي في مادة الرياضيات
- الوحدة الأولى: من الدرس الأول إلى الثاني عشر
- الوحدة الثانية: من الدرس الأول إلى العاشر
مقرررات شهر أكتوبر لمادة الدراسات الاجتماعية
- الوحدة الأولى: المناهج الطبيعية لبلدي مصر
- الدرس الأول: موقع بلدي
- الدرس الثاني: قصة نشأة الحضارة المصرية القديمة
-الدرس الثالث: مظاهر سطح بلدي
- الدرس الرابع: مناخ بلدي
- الدرس الخامس: النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في بلدي
- الدرس السادس: التغيرات المناخية وأثرها على بلدي
- شخصيات مصرية مؤثرة الملك مينا (نارمر) والملك تحتمس الثالث.
مقررات شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي في مادة العلوم
- الوحدة الأولى: العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية
المفهوم الأول «احتياجات النباتات الأنشطة من 1: 7، والأنشطة من 8: 12، والأنشطة من 13: 19».
المفهوم الثاني: انتقال الطاقة في النظام البيئي الأنشطة من 1: 9 والأنشطة من 10: 18.
مقررات شهر أكتوبر في المهارات المهنية
المحور الأول: ارتباط المهن والفنون بالمجتمع
- الأسبوع الأول: الحقوق والمسؤوليات ودعم المدرسة للتلاميذ والمجتمع
- الأسبوع الثاني: الزراعة في حديقة المدرسة
- الأسبوع الثالث: مهارات الحوار ومصادر البحث المختلفة.
- الأسبوع الرابع: العمل في قطاع السياحة والحرف اليدوية وقطاع السياحة
مقرر شهر أكتوبر مادة اللغة الإنجليزية
منهج شهر أكتوبر: UNIT1+ UNIT2 + UNIT 3+ THE READER.
مقررات شهر أكتوبر للقيم والأخلاق
المحور الأول: أكتشف ذاتي
الموضوع الأول: التعاون والقيادة «فريق الكشافة»
الموضوع الثاني: الإتقان والمسؤولية «حدث عابر»
الموضوع الثالث: التواضع دور البطولة
الموضوع الرابع: العدل «هذا ليس عدلا»
الموضوع الخامس: الشجاعة «أنا شجاعة»
الموضوع السادس: الرافق «أنا الفائز»