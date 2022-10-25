القبض على سائق دهس سيدة ونجليها أعلى المحور اتجاه أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على سائق سيارة أصاب ربة منزل ونجليها أعلى طريق المحور اتجـاه أكتوبر دائرة قسم أول الشيخ زايد، وتحرر المحضر اللازم، وأحال اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، المتهم للتحقيق.

بلاغ بالواقعة

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد بوصول مستشفى زايـد التخصصي بوصول ربة منزل تبلغ من العمر 32 سنة مصابة باضطراب بدرجة الوعي ونزيف بالأذن واشتباه كسر بقاع الجمجمة والحالة غير مستقرة ولايمكن استجوابها ونجليها أحدهما مصاب بجرح قطعي بالذقن وخدوش متعددة بالوجه والجسم، والآخر دون إصابات، بادعـاء حـادث مروري بمنـزل طـريـق المحـور، اتجـاه أكتوبر دائرة القسم.

تلفيات بالسيارة

بالانتقال والفحص تبين أثناء سير السيارة قيادة أحد المواطنين، اصطدم بالمصابين ونتج عن ذلك الإصابات المشار إليها وتلفيات بالسيارة عبارة عـن كـسـر بالزجـاج الأمـامـي للسيارة وتطبيـق بـالكبوت والاكصـدام والرفرف الامامي، بمواجهة قائد السيارة اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد.

نصائح للسائقين أثناء القيادة

اللواء أحمد الشاهد، الخبير المروري قدم بعض النصائح للسائقين خلال حديثه لـ«الوطن»، قائلًا إنه يجب عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان، مشددا على ضرورة عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، والانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقون، مشددا على ضرورة اتباع إرشادات الأمان والطرق والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.