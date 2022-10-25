استمرار رفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع القاهرة والجيزة (صور)

تواصل شركتا القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع، والتي ترتب عليها كثافات مرورية ببعض المناطق.

وقال وليد عابدين، المتحدث الإعلامي باسم الشركتين، إن عمليات سحب مياه الأمطار بمحافظتي القاهرة والجيزة مستمرة حتى الساعات الأخيرة من مساء اليوم، موضحاً أن كميات الأمطار المتساقطة ادت إلى وجود بعض الكثافات المرورية ببعض الطرق، لافتاً إلى مواصلة التعامل مع هذه التجمعات.

مواجهة التغيرات المناخية

وذكر «عابدين»، في وقتٍ سابق، أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التغيرات المناخية، بدأت منذ أغسطس الماضي، وشملت تطهير بالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية.

مناطق سقوط الأمطار بالقاهرة والجيزة

جديرُ بالذكر، أن محافظة القاهرة شهدت منذ ظهر اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق مدينة نصر والأزهر وشبرا الخيمة ورمسيس وحدائق القبة والأميرية وصلاح سالم والأوتوستراد والمعادي والبساتين وحلوان والمرج والعباسية والمقطم، فيما شهدت محافظة الجيزة موجتين من الأمطار على مناطق الهرم وفيصل والمهندسين وإمبابة وأوسيم والبحر الأعظم والطريق الصحراوي والرماية والمتحف المصري الكبير والوراق والبراجيل وبشتيل واوسيم ومنشأة القناطر وأطفيح والحوامدية، تفاوتت ما بين شديدة ومتوسطة وخفيفة.