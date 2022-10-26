رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

السيسي: مصر دشنت العديد من المبادرات لخدمة المواطنين

كتب:

محمد عزالدين
12:52 ص | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر دشنت العديد من المبادرات، مثل مبادرة الأمراض السارية وفيروس سي وغيرها من المبادرات.

وأضاف السيسي خلال مداخلة تليفزيونية عبر برنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني: «من كان لديه فكرة يتقدم لنا بها، نقول لرجال الأعمال تعالوا وتسلموا المستشفيات، وما أقوم بدفعه سندفعه لعلاج الناس، وإذا كنت أدفع 50 مليون لهذا المستشفى، أعطيهم لك مقابل إعطاء خدمة للمواطن مجانا».

وتابع: «هذه الدولة عندما تضررت وتدمرت كان شعبها يأكل بيضة في الأسبوع ورغيف في اليوم، نحن دخلنا حرب منذ 50 عام، جابت بلدنا على الأرض، ويمكن أن أصطحبكم بسياراتي في مختلف أنحاء مصر لتروا بأنفسكم ما أراه وما يؤلمني».

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي: «دخلنا حرب من 50 سنة.. جابت البلد الأرض»

«حوار من القلب».. كلمة الرئيس السيسي بختام المؤتمر الاقتصادي في نقاط

نشأت الديهي: الرئيس السيسي وجه بعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية

«التصديري للكيماويات»: الرئيس السيسي بعث رسالة طمأنة للمستثمرين

خبراء اقتصاديون: اهتمام الرئيس السيسي بالصناعة أكبر ضمانة لتحقيق توصيات المؤتمر

النائب فخري الفقي: الرئيس السيسي أعطى إشارة بأن مصر تحتاج لجهد الجميع

أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية: الرئيس السيسي يقدم الكثير.. وموقفه بطولي
بقلم محمد عزالدين