«نهال» أول سيدة تعمل مديرا فنيا لنادي كرة قدم: «بحلم بقمة الدوري الممتاز»

منذ الصغر كان حلمها مختلفا عن بقية أقرانها، إذ عشقت الساحرة المستديرة وأصرت على أن تصبح بارعة في ممارستها، لتتخرج «نهال» من كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة وتتخصص في كرة القدم، ثم تؤسس أكاديمية خاصة لتدريب النساء والرجال على تلك اللعبة الشهيرة التي تجذب الجميع لمتابعتها.

«نهال» أول مدير فني لنادي كرة قدم بالدقهلية

تحكي نهال عماد عن عشقها لكرة القدم، أنها كانت تحلم دائمًا بتأسيس أكاديمية خاصة بتعلم اللعبة، وكان حلمها مثار تخوف وغرابة من معارفها وأقربائها: «مش من العادي في مصر أو المجتمع الشرقي أن يكون شغف الفتاة هو كرة القدم، لكن أنا كان ليا رأي مختلف، والحمدلله قدرت أحقق نجاح»، بحسب حديثها لـ«الوطن».

أرادت «نهال» أن تنمي موهبتها في لعب كرة القدم، وإثبات أنه لا فرق بين الرجل والسيدة في التدريب، وأن الشخصية القوية هي التي تكتشف كل المواهب في اللاعب، والمدير الفني يمثل دور الأب والأم والصديق للاعب حتى يستطيع إخراج كل مواهبه في الملعب، لتؤسس الأكاديمية التي لاقت نجاحا وإقبالا من الراغبين في ممارسة اللعبة الشهيرة، لتصبح بعد ذلك مديرا فنيا لنادي «دكرنس سيدات ممتاز ب» في الدقهلية.

صعوبات عديدة واجهتها «نهال» في البداية، منها نظرة اللاعبين واللاعبات عند دخولها أرض الملعب، ولكن تجاوزت كل هذه النظرات بالعمل وإبراز شخصيتها القوية، وإثبات أن السيدات يستطعن إدارة الملعب بمهارتهن ولياقتهن البدنية وتوجيه اللاعبين سواء سيدات أو رجال: «دربت فرق مختلفة للرجال، وبعد ما بنتجاوز أول يوم تعارف وبوريهم مهاراتي في التدريب، الموضوع بيبقى أسهل، وبنلعب الماتشات بجدية وإصرار، وحاليا بدرب في نادي ديكرنس للسيدات».

«نهال»: المهارة والكفاءة هي الفيصل في الملعب

«المجتمع مش بيتقبل فكرة أن مدرب أو لاعب كرة قدم يكون من السيدات، بس الفيصل في الموضوع هو المهارات والكفاءة في الملعب».. استطاعت «نهال» الوصول إلى الجمهور وأولياء الأمور بكفائتها وقدرتها على اللعب والوصول باللاعبات إلى مستوى وفكر وطريقة لائقة لكل واحد منهن.

تأمل المدربة في الوصول إلى قمة الدوري الممتاز وأن تصل بمهارات اللاعبات إلى أفضل مستوى في مصر وأن يغير المجتمع من نظرته للنساء: «نفسي المجتمع يغير من نظرته للسيدة المدير الفني أو لاعبة كرة القدم، ويحكموا عليها بمهارتها ولياقتها البدنية».