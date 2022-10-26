وزيرة التخطيط هالة السعيد: التاريخ يكشف امتداد المشاعر القومية بين «ناصر» و«آل نهيان»

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ الوثائق التاريخية كشفت امتداد مشاعر القومية العربية التي جمعت الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والشيخ زايد آل نهيان، والتي ظهرت في تأييد ناصر لحلم زايد في اتحاد «الـ7 إمارات معًا»، لتصبح الإمارت العربية المتحدة التي نراها متلألئة في سماء العرب العربي اليوم.

50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية

وأضافت السعيد، خلال كلمتها في احتفالية «50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية»، أنّ العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على التنسيق والتعاون المستمر، أثمرا عن تطابق الرؤى بين القيادة السياسية الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ زايد آل نهيان رئيس الإمارات، بشأن مختلف القضايا السياسية والاقتصادية التنموية.

شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنّ هناك تحديات مشتركة تؤثر على جهود تحقيق التنمية المستدامة، ما يدفعنا لاستهداف تعزيز أواصر الشراكة الاستراتيجية المتميزة، وتحقيق الاستفادة القصوى من فرص التعاون الواعدة المتاحة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.