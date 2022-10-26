استعدادات المترو لمواجهة الأمطار.. وحدات إسعافية وتخفيض سرعة القطارات

رفعت شركة مترو الأنفاق، حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة الأمطار وسوء الأحوال الجوية، التي تشهدها البلاد خلال الآونة الأخيرة، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، علاوة على إصدار تعليمات مشددة لجميع سائقي القطارات بتخفيض سرعات القطارات في المحطات المتواجدة خارج النفق، تزامنا مع تساقط الأمطار بغزارة، لتجنب حدوث أي أزمات، موضحة أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل.

تخفيض سرعات القطارات وقت تساقط الأمطار

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة استعدت جيدا لمواجهة الأمطار وسوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة لجميع سائقي القطارات بتخفيض السرعات في المحطات التي تتواجد خارج الأنفاق، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، موضحا أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحد من حدوث أى أعطال مفاجئة.

وحدات إسعافية داخل المحطات

وقال متحدث المترو في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى تجهيز 20 وحدة إسعافية متنقلة بالمحطات، للتعامل مع أي حالة طارئة من الركاب وإسعافها على الفور مجانا، تزامنا مع تساقط الأمطار، موضحا أن هناك تعليمات مشددة لجميع العاملين بمرفق مترو الأنفاق، بالعمل على شفط مياه الأمطار المتراكمة بشكل فوري، لعدم حدوث أى مشكلات أو أزمات.

وأشار إلى أن حركة القطارات لم تعطل أمس بسبب تساقط الأمطار، ولكن كان هناك تباطؤ في الحركة، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة القطارات وقت الأمطار

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم تأثرها بسقوط الأمطار، مؤكدا على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب، من خلال تعقيم القطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل، وتطهير المحطات كل ساعتين، علاوة على إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، للحد من كورونا.