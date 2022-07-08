إعدام 72 طن مواد غذائية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالمنوفية

أكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن قيام فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرور على المنشآت الغذائية وأماكن تداول الأغذية بنطاق المحافظة، فى ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف المرور والرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية خلال عيد الأضحى المبارك للتأكد من سلامة المواد الغذائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

إعدام مواد غذائية في المنوفية

وأسفرت الحملة عن إعدام ما يقرب من 6,5 طن أغذية تنوعت ما بين «لحوم ، دواجن ، أسماك ، زيوت ، صلصة» ، و 62 طن مخلل متنوع ، 180 لتر عصائر ومشروبات ، 3,5 طن ملح طعام لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه خلال تلك الحملات تم المرور على 518 منشأة غذائية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وتم تحرير 231 محضر إشتراطات صحية طبقا للقرار رقم 96 لسنة 1967 ، وتحرير 316 محضر شهادات صحية طبقا للقرار رقم 97 لسنة 1967، وكذا توقيع الغلق الإدارى لـ 83 منشأة غذائية لعدم وجود رخصة مزاولة نشاط ، هذا وقد تم سحب 642 عينة غذائية وإرسالها للمعامل المتخصصة لبيان مدى صلاحيتها.

وأشار إلى أنه جاري استمرار الحملات الرقابية المكثفة على منافذ بيع المواد الغذائية على مستوى المحافظة ومتابعة الموقف خلال أجازة العيد من خلال غرفة العمليات على مدار (24) ساعة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ المنوفية يشدد على تكثيف الحملات

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة بالتعاون من الجهات المعنية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق وصحة المواطنين.