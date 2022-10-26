الرئيس يتابع الموقف التنفيذي لتطوير الأراضي الفضاء غير المستغلة في القاهرة

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية.

الرئيس يتابع الموقف التنفيذي لتطوير مساحات الأراضي الفضاء غير المستغلة في القاهرة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي الخاص بجهود تطوير مساحات الأراضي الفضاء غير المستغلة داخل محافظة القاهرة، وكذلك على امتداد شبكة الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية.

توجيه رئاسي بالاستغلال الأنسب لكل الأراضي المقترحة للتطوير

ووجه الرئيس بإتمام الاستغلال الأنسب لكل الأراضي المقترحة للتطوير وفق نهج هندسي وخدمي يحقق التكامل مع المشروعات التنموية الضخمة، الأمر الذي يعزز عناصر البناء والتطور العمراني، ويحقق قيما مضافة لاستراتيجية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.