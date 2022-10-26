تردد قنوات النايل سات 2022.. استمتع بمشاهدة الأفلام والدراما

تشهد المحركات العالمية عمليات بحث موسعة عن تردد قنوات النايل سات لعرض الأفلام العربية والأجنبية والقنوات الرياضية والدراما، باعتبارها واحدة من أهم طرق التسلية في كثير من منازل المصريين.

تردد قنوات النايل سات

وفيما يلي، نعرض تردد قنوات النايل سات 2022 لمتابعة الأفلام العربية والأجنبية والدراما، في السطور القادمة

تردد قنوات النايل سات للأفلام الأجنبية

ويمكن متابعة تردد قنوات الأفلام الأجنبية عبر القمر الصناعي النايل سات، عبر ضبط المعلومات الآتية:

تردد قناة MIX ONE

التردد: 11842.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قنوات Mix

التردد: 11785

استقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة زي ألوان

- التردد: 11939.

- معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة Scar

القمر الصناعي: نايل سات

تردد: 10872

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة نجوم هوليود.

التردد: 12562.

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تردد قنوات النايل سات للأفلام العربي

ولمحبي الأفلام العربي يمكن ضبط تردد القنوات الآتية:

تردد قناة روتانا سينما

التردد: 11296 أو 12226

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

النمط: DVB-S

التعديل: QPSK

تردد قنوات النايل سات للدراما

ولمتابعي المسلسلات والأعمال الدرامية، يمكن ضبط القنوات الآتية:

تردد قناة DMC دراما

- التردد: 11449.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة DMC

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون دراما

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861 رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة سي بي سي 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.