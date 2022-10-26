تردد قنوات النايل سات 2022.. استمتع بمشاهدة الأفلام والدراما
كتب:
منى سعيد
10:40 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
ضبط التردد على التليفزيون - تعبيرية
تشهد المحركات العالمية عمليات بحث موسعة عن تردد قنوات النايل سات لعرض الأفلام العربية والأجنبية والقنوات الرياضية والدراما، باعتبارها واحدة من أهم طرق التسلية في كثير من منازل المصريين.
تردد قنوات النايل سات
وفيما يلي، نعرض تردد قنوات النايل سات 2022 لمتابعة الأفلام العربية والأجنبية والدراما، في السطور القادمة
تردد قنوات النايل سات للأفلام الأجنبية
ويمكن متابعة تردد قنوات الأفلام الأجنبية عبر القمر الصناعي النايل سات، عبر ضبط المعلومات الآتية:
تردد قناة MIX ONE
التردد: 11842.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قنوات Mix
التردد: 11785
استقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة زي ألوان
- التردد: 11939.
- معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي H
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة Scar
القمر الصناعي: نايل سات
تردد: 10872
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات
تردد قناة نجوم هوليود.
التردد: 12562.
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات
تردد قنوات النايل سات للأفلام العربي
ولمحبي الأفلام العربي يمكن ضبط تردد القنوات الآتية:
تردد قناة روتانا سينما
التردد: 11296 أو 12226
معامل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
الجودة: HD
معامل تصحيح الخطأ: 4/3
النمط: DVB-S
التعديل: QPSK
تردد قنوات النايل سات للدراما
ولمتابعي المسلسلات والأعمال الدرامية، يمكن ضبط القنوات الآتية:
تردد قناة DMC دراما
- التردد: 11449.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
- الاستقطاب: أفقي.
تردد قناة DMC
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12092.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة أون دراما
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11861 رأسي.
معدل الترميز 27500.
معامل تصحيح الخطأ 5/6.
تردد قناة سي بي سي 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11785.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ 5/6.