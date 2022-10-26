عضو «أمناء الحوار الوطني» عماد الدين حسين: توجيهات الرئيس بإصدار حزمة حماية اجتماعية ممتازة

قال النائب عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مشاركة رؤوساء الأحزاب في المؤتمر الاقتصادي عكست انطباعات كثيرة مهمة، إذ أن كل ممثلي الطيف السياسي كانوا موجودين في المؤتمر: «البعض منهم ظهر للمرة الأولى وده تطور كويس».

توصيات جيدة وممتازة

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أن رؤساء الأحزاب وجميع الحاضرين قالوا إن التوصيات جيدة وممتازة.

وتابع: «حزمة القرارت التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء اليوم بمد مظلة الحماية الاجتماعية قرار ممتاز».

علاج سريع للمرتبات

وأوضح أن الحكومة المصرية قامت بإجراءات سريعة وحاسمة ومفيدة للعلاج السريع فيما يخص المرتبات، متابعا أن الدولة المصرية تشهد الكثير من الأحداث الكبرى التي حدثت مع بداية العام، إذ بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوته لإطلاق الحوار الوطني في 26 أبريل الماضي، والمؤتمر الاقتصادي، بخلاف لجنة العفو الرئاسي.