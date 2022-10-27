اصطدام مقطورة بسيارتين أعلى «دائري الهرم».. وإصابة شخص

اصطدمت سيارتين، بمقطورة دون حمولة كانت في طريقها أعلى الطريق الدائري الرماية بدائرة قسم شرطة الهرم، ما تسبّب في تهشّم الجانب الأيسر، بعدما اختلت عجلة القيادة وانحرف للجهة اليسرى واصطدم بحاجز أسمنتي، ما أدى إلى اصطدام السيارتين بها من الخلف وحدوث الإصابات، وتم رفع آثار الحادث، وتحرر محضرا وتحرر محضرا بالواقعة وأحيلت الواقعة للنيابة للتحقيق، فيما تم التحفظ على السيارة وقائدها.

بلاغ بالحادث

ترجع تفاصيل الواقعة حين تلقى اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة من المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الغرب، أنّ قسم شرطة الهرم تبلغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصاب أعلى الدائري، على طريق القوس الغربي باتجاه الرماية دائرة القسم.

اختلال عجلة القيادة

بالانتقال والفحص تبين أنّ الحادث بين سيارة بمقطورة دون حمولة قيادة سائق يبلغ من العمر 28 عاما، ومقيم بمركز الصف ولا يحمل رخصة قيادة أو تسيير، وبين سيارة ميكروباص دون ركاب بها تلفيات (تهشن بالجانب الأيسر) قيادة سائق يبلغ من العمر 40 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وسيارة نقل دون حمولة قيادة سائق يبلغ من العمر 45 عاما، ومقيم بالقاهرة بها تلفيات «تهشم في مقدمة السيارة».

وتبيّن حال سـير الأول أنّ عجلة القيادة اختلت وانحرف للجهة اليسرى واصطدم بالحاجز الأسمنتي، ما أدى إلى اصطدام السيارتين بها من الخلف وحدوث الإصابات والتلفيات المشار إليها، وتمّ رفع آثار الحادث دون إعاقة مرورية وسير الطريق بصورة طبيعية.

إرشادات للسائقين أثناء القيادة

وعن الحوادث التي يشهدها الطريق الدائري من وقت لآخر، يقول اللواء أحمد هشام، الخبير المرورى لـ«الوطن»، إنّه يجب عدم الإسراع أثناء القيادة كي لا يفقد السائق تركيزه، وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان، مشددًا على ضرورة عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، والانتباه إلى حركة المرور، بما في ذلك المشاة والسائقين، واتباع إرشادات الأمان والطرق والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.