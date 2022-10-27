مصرع شخص بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا

لقي شخص مصرعه، اليوم الخميس، بطلقات نارية، بجوار كوبري البيجيه، في محافظة قنا.

نقل الجثة إلى المشرحة

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة شخص بجوار كوبري البيجية بمركز قنا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

وتكثف مباحث مديرية أمن قنا جهودها، لمعرفة أسباب وفاة الشخص بطلقات نارية، والمتسبب في قتله وضبطه.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلب تحريات المباحث، وانتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة.

عقوبة القاتل المتوقعة

وقال حسن عبد الرحيم، محامي، إن عقوبة القاتل حال ثبات الأدلة ضده تصل إلى الإعدام شنقا، وذلك طبقا للمادة الثانية لقانون العقوبات المصري.