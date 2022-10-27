رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

مصرع شخص بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا

كتب:

رجب آدم
09:54 ص | الخميس 27 أكتوبر 2022
مديرية أمن قنا

مديرية أمن قنا

لقي شخص مصرعه، اليوم الخميس، بطلقات نارية، بجوار كوبري البيجيه، في محافظة قنا.

نقل الجثة إلى المشرحة

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة شخص بجوار كوبري البيجية بمركز قنا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

وتكثف مباحث مديرية أمن قنا جهودها، لمعرفة أسباب وفاة الشخص بطلقات نارية، والمتسبب في قتله وضبطه.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلب تحريات المباحث، وانتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة.

عقوبة القاتل المتوقعة

وقال حسن عبد الرحيم، محامي، إن عقوبة القاتل حال ثبات الأدلة ضده تصل إلى الإعدام شنقا، وذلك طبقا للمادة الثانية لقانون العقوبات المصري.

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

العثور على جثة نقاش أعلى دائري صفط اللبن بالجيزة.. مريض بالضغط والسكري

التحريات تكشف لغز العثور على جثة فرد أمن بأحد المصانع في الجيزة

تفاصيل العثور على جثة شخص بحلمية الزيتون.. جهود لكشف غموض الجريمة

كشف لغز العثور على جثة رضيعة بالغردقة.. «شقيقها تخلص منها»

استثمارات بـ15 مليار جنيه تغير حياة سكان القرى والنجوع في محافظة قنا

مواعيد اختبارات تحويلات الأزهر الشريف في محافظة قنا
بقلم رجب آدم