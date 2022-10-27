توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للبرودة ليلا واستمرار الشبورة

كشفت الإدارة العامة للتنبؤات الجوية التابعة للهيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بخصوص حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك من غد الجمعة حتى الأحد المقبل.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

ووفق توقعات خبراء الأرصاد الجوية، سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة سيكون مائلًا للبرودة خلال ساعات المساء بدءًا من السواحل الشرقية والغربية وصولًا إلى القاهرة ومنطقة مصر الوسطى وحتى شمال الصعيد، فيما يسود طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وخلال النهار يسود طقس مائل للحرارة على جميع الأنحاء، عدا السواحل الشمالية، إذ يسود طقس معتدل، وحار على جنوب البلاد.

وتستمر الشبورة المائية في الصباح الباكر، كما يسود طقس غائم جزئيًا على جميع أنحاء الجمهورية عدا جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتكون السحب المنخفضة، ويصاحبها أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، حتى السبت المقبل.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة كالآتي:

درجات الحرارة الجمعة 28 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

درجات الحرارة السبت 29 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

درجات الحرارة الأحد 30 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.