ضبط 1793 قضية تموينية متنوعة في حملات أمنية موسعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1793 قضية تموينية متنوعة.

ضبط 508 قضايا بيع بأزيد من السعر

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية ضبطت الحملات 508 قضايا بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت 10 أطنان أسمنت و6 أطنان دقيق أبيض و83 طن أرز وسكر ومكرونة وزيت وأسمدة، وكذا ضبط 722 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 28 قضية دقيق بلدي مدعم و174 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن و104 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما ضبطت الحملات 41 قضية استيلاء على السلع المدعمة بمضبوطات أبرزها 600 جرام دقيق بلدي و14طن سكر تمويني.