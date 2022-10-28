الشركة القابضة للمياه: أنشطة مجتمعية مكثفة بقرى حياة كريمة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عن العديد من الأنشطة المجتمعية المكثفة بقرى حياة كريمة بمركز كفر سعد بناءً على توجيهات من العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس مجلس الإدارة بضرورة تكثيف الأنشطة المجتمعية بالقرى الجاري العمل بها لافتًا إلى أنه تم استهداف عدد من القرى والتي شملت قرى كفر سليمان ومدينة كفر سعد وقرى المرحلة الثانية بمركزي دمياط والزرقا.

عمل برامج تأهيل مجتمعي

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط في بيان إلى أن الأنشطة المجتمعية تضمنت العديد من اللقاءات الجماهيرية لعدد خمس قرى وجلسات تعارف لعدد خمس جمعيات أهلية هذا إلى جانب عمل برامج تأهيل مجتمعي بالتعاون مع إدارة بناء القرية ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة دمياط والمجلس القومي للسكان والإدارة العامة لشئون البيئة بجامعة دمياط ومديرية الأوقاف والوحدات المحلية بالقرى المستهدفة.

استمرارية عمل التأهيل المجتمعي

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط أنه تم الاتفاق على تفعيل بند البروتوكول لتشمل عدد 10 مدن بمركز دمياط وكذلك قرى مركز الزرقا كما تم التأكيد على استمرارية عمل التأهيل المجتمعي لكافة قرى حياة كريمة للمرحلة الثانية.

اجتماع لجنة إدارة الازمات بالشركة

فيما ناقش العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب من خلال اجتماعه بلجنة إدارة الأزمات بالشركة بعضوية رؤساء القطاعات الفنية بعض الموضوعات الخاصة باستعدادات الشركة لمواجهة أي أزمات أو كوارث متوقعة ووضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمات المتوقعة مستقبلا خلال موسم الشتاء والوقف التام على مدى جاهزية المعدات والمركبات والاستعداد التام وكفاءة الإجراءات والخطط الموضوعة لمجابهة أية أزمات طارئة ومناقشة خطط تمركز المعدات والمركبات في المناطق الساخنة لمواجهة موسم الشتاء والأمطار.

ملخص لمشروع صقر 105

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن الاجتماع عرض ملخص لمشروع صقر 105 والذي تم تنفيذه بمشاركة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالمحافظة وتحت إشراف المستشار العسكري للمحافظة وكافة المديريات التنفيذية والجهات المعنية المختصة بالمحافظة وكذلك مناقشة الموقف الافتراضي بتعرض البلاد لإعصار وتأثر محطات المعالجة ومحطات المياه والإجراءات المتخذة في هذا الأمر.