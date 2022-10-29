بايدن يندد بالهجوم على زوج زعيمة الديمقراطيين: لا مكان للعنف في أمريكا

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بالهجوم الذي تعرض له زوج زعيمة الديمقراطيين في الكونجرس نانسي بيلوسي، ووصفه بأنه دنيء، وذلك خلال جولة انتخابية في فيلاديلفيا، أمس الجمعة، مؤكدًا أنه لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة.

ونقلت «سكاي نيوز» عن بايدن قوله: «هذا دنيء.. لا مكان له في أميركا، هناك الكثير من العنف السياسي والكثير من الكراهية والكثير من النقد اللاذع»، مشيرًا إلى أن المهاجم صاح «أين نانسي؟»، على غرار ما فعل بعض المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وفقًا لعدد من وسائل الإعلام المحلّية، داعيًا المسئولين إلى معارضة العنف أيًا كان انتماؤهم.

الهجوم على زوج نانسي بيلوسي بمطرقة

وتسلل شخص لمنزل نانسي بيلوسي وهاجم زوجها الثمانيني بول بيلوسي بمطرقة في سان فرانسيسكو أمس الجمعة ونقل زوج بيلوسي للمستشفى لتلقي العلاج وحالته مستقرة.

وخضع بول بيلوسي لجراحة ناجحة لعلاج كسر في الجمجمة وإصابات خطرة في ذراعه اليمنى ويدَيه، وذلك حسبما صرح المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأميركي درو هاميل، مشيرًا إلى أن الأطباء يعتقدوا أنه سيتماثل للشفاء التام.