موسكو تعلن استهداف محطة لتوليد الكهرباء في القرم دون وقوع إصابات

أعلنت السلطات في شبه جزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمتها موسكو عام 2014، اليوم الخميس، أنه جرى استهداف محطة لتوليد الكهرباء في القرم بهجوم طائرة مسيرة ليلا، مشيرة إلى أن المحطة لم تتضرر كثيرا.

استخدام الطائرات بدون طيار

ومن جانبه، قال الحاكم الذي عينته موسكو، ميخائيل رازفوزهاييف، اليوم الخميس، عبر تلغرام، أنه حصل هجوم خلال الليل بطائرة بدون طيار على محطة بالاكلافا لتوليد الطاقة الحرارية، مشيرا إلى أن المحطة تعرضت لأضرار طفيفة ولم يسجل حدوث إصابات، وفقا لشبكة «العربية نت».

الحادث لم يؤثر على إمدادات الطاقة

وأضاف رازفوزهاييف أنه ليس هناك تهديد لإمدادات الطاقة، وأن الحادث لم يؤثر على الإمدادات في مدينة سيفاستوبول وشبه الجزيرة، لافتا إلى أن المحول الذي اشتعلت فيه النيران بعد حدوث الهجوم قيد الصيانة ولا يعمل حاليا، موضحًا أن الموظفين في المحطة تعاملوا بسرعة مع الحريق.

كييف تفرض قيودا على تشغيل الكهرباء

وفي سياق آخر، قالت السلطات في كييف، إنه جرى فرض قيود على تشغيل الكهرباء في البلاد، بسبب التحرك الروسي المتواصل في أوكرانيا، وفقا لشبكة «العربية نت»، وأكدت السلطات الأوكرانية أن روسيا واصلت قصف محطات الطاقة وسط البلاد ليل أمس.

ضربات قوية

وجاءت تلك الضربة في القرم بعدما شنت القوات الروسية خلال الأسابيع الأخيرة، حملة عنيفة استهدفت البنية التحتية لتوليد الكهرباء في أوكرانيا، حيث إنه جرى استهداف 30% البنية التحتية للطاقة في العديد من المدن من بينها العاصمة كييف خلال أسبوع واحد، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية عن 1100 بلدة، بحسب ما أكدت السلطات الأوكرانية في وقت سابق.