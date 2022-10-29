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عودة المياه لمناطق الجيزة المتأثرة بأعمال تغيير مسار خط طريق «مصر - الإسكندرية»

كتب:

سلامة عامر
09:56 ص | السبت 29 أكتوبر 2022
جانب من أعمال شركة المياه

جانب من أعمال شركة المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة الانتهاء من أعمال تغيير مسار خط المياه قطر 800 مم، المغذي لطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي وأبو رواش، والمتعارض مع تنفيذ مشروع المونوريل والمؤثر على مناطق «العمليات الخاصة، الأمن المركزي، نيو جيزة، ماونتن فيو ، ويست هيلز ، جوزيف المستقبل، سامكريت، أبو رواش».

عودة المياه للأماكن المتضررة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان، أنه تم فتح المياه لتصل تدريجياً للمناطق المتأثرة تباعاً فور اتزان الشبكة وانتظام ضغوط المياه.

تنفيذ مشروع المونوريل

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعلنت انقطاع المياه عن مناطق طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي لمدة 12 ساعة، بدءاً من الساعة السادسة مساء أمس الجمعة وحتى السادسة صباح اليوم السبت، لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل، والمتعارضة مع مسار خط المياه قطر 800 مم المغذي لطريق مصر إسكندرية الصحراوي وأبو رواش، الأمر الذى تطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل مسار الخط.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.